Протоиерей Сморкалов: в Патриаршем соборе Новочеркасска начало кровоточить распятие Иисуса Христа

0:44 Your browser does not support the audio element. Религия

В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе Новочеркасска закровоточило распятие Иисуса Христа.

"Мы заметили это перед началом специальной военной операции. Было такое ощущение, что проступают капельки крови, и это даже не я сам увидел, мне показали", — сообщает настоятель храма, протоиерей Георгий Сморкалов.

Потом на происходящее обратили внимание Антон и Виктория Макарские, приезжавшие на съёмки фильма "Святыни Ростовской области".

Как сообщает rostovgazeta.ru, распятие выносят на Страстной Седмице в середину собора. Однако в такие моменты оно обычно не кровоточило.

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