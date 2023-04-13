В Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе Новочеркасска закровоточило распятие Иисуса Христа.
"Мы заметили это перед началом специальной военной операции. Было такое ощущение, что проступают капельки крови, и это даже не я сам увидел, мне показали", — сообщает настоятель храма, протоиерей Георгий Сморкалов.
Потом на происходящее обратили внимание Антон и Виктория Макарские, приезжавшие на съёмки фильма "Святыни Ростовской области".
Как сообщает rostovgazeta.ru, распятие выносят на Страстной Седмице в середину собора. Однако в такие моменты оно обычно не кровоточило.
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