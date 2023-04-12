В Чистый четверг Страстной седмицы вспоминают Тайную вечерю, на которой Христос установил таинство Святого Причащения — Божественную литургию. Об этом рассказал священник храма Бориса и Глеба в Дегунино, секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи Максим Обухов в беседе с Pravda.Ru.
"Это самое главное содержание Великого четверга — установление богослужения", — объяснил он.
Священник посоветовал всем людям, которые даже редко причащаются, сходить в церковь и принять участие в богослужении. Обухов отметил, что Страстная седмица предполагает вовлечение жизни человека в духовные события, поэтому лучше перенести дела на потом и посвятить свободное время церкви.
"Тем более, богослужение в эти дни такое красивое, торжественное и неповторимое", — рассказал Обухов.
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