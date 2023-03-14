В Уфе вместо упавшего с недостроенной мечети "Ар-Рахим" купола отольют новый

0:30 Your browser does not support the audio element. Религия

В Уфе с одного из четырёх минаретов недостроенной мечети "Ар-Рахим" рухнул позолоченный купол. Бывший гендиректор строительства выразил надежду, что остальные три купола не постигнет та же участь. Об этом пишет Mkset.

По словам собеседника издания, люди уже работают, проверка идёт. Но сейчас понятно, что взамен упавшего купола придётся отливать новый. С эти проблем не будет, чертежи есть.