В Белгороде министерство образования планирует проводить в школах уроки "Разговоры о важном" с привлечением священников. Об этом сообщает издание bel.ru.
Митрополит Иоанн объяснил, что министерство образования и митрополия заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому священники будут приглашаться в школы для общения с учениками. Обучать религии не станут, главная цель общения — познакомить детей с мировоззрением народа.
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