Министерство образования Белгорода будет приглашать в школы священников на "Разговоры о важном"

1:32 Your browser does not support the audio element. Религия

В Белгороде министерство образования планирует проводить в школах уроки "Разговоры о важном" с привлечением священников. Об этом сообщает издание bel.ru.

Митрополит Иоанн объяснил, что министерство образования и митрополия заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому священники будут приглашаться в школы для общения с учениками. Обучать религии не станут, главная цель общения — познакомить детей с мировоззрением народа.



