Военнослужащие СВО попросили установить им молитвенную палатку с обогревом

Ижевская епархия собрала иконы и необходимую для богослужений утварь, чтобы у участников СВО появилась молитвенная палатка.

Ранее патриарх Кирилл призвал помогать участникам СВО.

Как сообщает udm-info.ru, помещение для молитв оборудуют для солдат, служащих в инженерных войсках посёлка Кизнер. С идеей обустроить молитвенную палатку выступили сами военнослужащие, которые обратились в фонд "Сообщество".

Фонд подарит солдатам палатку и приспособления для её обогрева, а иконы и всю необходимую богослужебную утварь представит участникам спецоперации епархия Ижевска.