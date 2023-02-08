Ижевская епархия собрала иконы и необходимую для богослужений утварь, чтобы у участников СВО появилась молитвенная палатка.
Ранее патриарх Кирилл призвал помогать участникам СВО.
Как сообщает udm-info.ru, помещение для молитв оборудуют для солдат, служащих в инженерных войсках посёлка Кизнер. С идеей обустроить молитвенную палатку выступили сами военнослужащие, которые обратились в фонд "Сообщество".
Фонд подарит солдатам палатку и приспособления для её обогрева, а иконы и всю необходимую богослужебную утварь представит участникам спецоперации епархия Ижевска.
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