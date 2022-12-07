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Священник о том, как в человека может вселиться бес: "Едут к каким-то дедушкам"

Религия

По словам священника отца Стахия, с проявлениями дьявола могут сталкиваться обычные люди, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Священник о том, как в человека может вселиться бес: "Едут к каким-то дедушкам"

"Бесы — это падшие ангелы, которые не могут навредить Богу, и поэтому вредят человеку", — рассказал он.

Священник объяснил, что при вмешательстве бесов абсолютно здорового человека может начать "крючить", у него меняется голос. В народе такие случаи носят название "беснования". Не стоит путать подобные явления с повреждением нервной системы.

"Только если абсолютно здорового человека начинает крючить, можно говорить о бесновании. Я наблюдал такое: женщина стояла, молилась всю службу. А когда пошла на елеопомазании, её начало крючить. Четверо мужчин её еле сдвинули", — отметил отец Стахий.

По его словам, при бесновании может помочь покаяние, а не сомнительные ритуалы по "отчитке" у разных "специалистов".

"Людям, которые столкнулись с этим, надо каяться. А они едут к каким-то дедушкам, которые проводят сомнительные ритуалы. Даже иногда, когда нет явного беснования. Во время такой процедуры человек может и подцепить беса", — предупрелил священник.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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