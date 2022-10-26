Кураев: покрестившего солдат в мешках для трупов священника не стоит осуждать

Протодиакон, профессор Богословия в Московской духовной академии РПЦ Андрей Кураев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение уфимского священника Виктора Иванова покрестить двух солдат на фронте в пакетах для "груза 200".

"В этом случае материал не важен. Вода есть вода. Главное — желание людей веры", — подчеркнул протодиакон.

Вместе с этим он сообщил, что если таинство прошло не в проточной воде и без нормального водовместилища, предметы больше по прямому назначению никто не использует. Как напомнил профессор, жители СССР зачастую крестили детей в ванночках и тазиках.

"Эти мешки точно не будут использованы. Их необходимо пустыми зарыть в землю. Я думаю, что священника не стоит осуждать", — заключил собеседник издания.

Ранее Иванов рассказал, как покрестил участников спецоперации в пакетах для перевозки трупов. Протоиерей отметил, что военные нормально относятся к "атрибутике смерти".

"Все понимают, что может произойти", — сказал священник.