Украинский священник: нацисты — люди религиозные, спасающие мир от зла

Священник Украинской православной церкви Ярослав Ясенец во время поминальной службы по "казакам, сражавшимся в немецкой армии," заявил, что Третий рейх стремился "спасти мир от зла".

"Пришествия Спасителя люди ждали многие века, надеясь, что спасение будет, что Бог пошлет его, — сказал Ясенец во время богослужения. — И однажды на Западе появляется новая сила, наследники великих немцев, великих викингов — Зигфрида, Фридриха I Барбароссы, Вагнера, Гёте, Канта, Ницше. Они смогли объединиться и, как истинные рыцари христианской Европы, под управлением одного человека основали государство, которое было построено на правильных сакральных принципах. Это государство поставило перед собой задачу спасти мир от зла, борясь с коммунистическим режимом", — заявил священник.

По его словам, под "одним человеком" следует понимать Адольфа Гитлера, а государство-спаситель — это Третий рейх.

"К сожалению, что-то пошло не так, как нам всем бы хотелось", — посетовал священник УПЦ, уточнив, что "нацисты — глубоко религиозные люди — пришли на украинские, российские и белорусские земли с освободительной миссией, и именно из-за этого некоторые украинцы стали придерживаться их идеологий и знаков отличия".