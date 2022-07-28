Историк: князь Владимир крестил Русь, "чтобы не рисковать суверенитетом"

Прежде чем согласиться на Крещение Руси, князь Владимир выдвинул Византии весьма выгодные для суверенитета страны условия, заявил доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории Средних веков Института славяноведения РАН Владимир Петрухин.

По его словам, в то время русский князь отправился в поход на важнейший крымский город Византии — порт Херсонес, располагавшийся на месте современного Севастополя, в разгар, когда в Византии шла гражданская война. Это стало очень удачным моментом для лоббирования интересов Руси.

"Он сделал это, чтобы поставить Византии условие: Русь примет Крещение только в том случае, если будет гарантирована независимость русских князей от византийских императоров, а женой Владимира — залогом его независимости — станет византийская царевна", — пояснил Петрухин в беседе с argumenti.ru.

Однако несмотря на то что князь руководствовался не только духовными, но и выгодными для державы изысканиями, по словам историка, археологические раскопки доказывают, что народ на Руси принял Крещение добровольно.

"Языческим обрядом погребения служила кремация, а могилой — курган. И сразу же после Крещения Руси кремация в русских городах исчезает (хотя курганы встречаются ещё в течение столетия). Тела похоронены строго по-христиански — лицом на восток, потому что Второе пришествие Христа ожидается с востока. Никаким мечом этого не добьёшься", — резюмировал Петрухин.