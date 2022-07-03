Православные активисты объяснили, почему решили провести "братский молебен" без присутствия женщин.
Молебен состоялся в воскресный день на Поклонной горе в Москве. Организаторы мероприятия заранее предупреждали, что не желают видеть в своих рядах сестёр, так как "приглашаются только братья".
Женщинам, которые проявили непослушание и всё же явились на молебен, позволили вознести молитвы к Господу в рядах мужчин.
О том, почему молебен был разделён по гендерному признаку, рассказал координатор движения "Сорок сороков" Владимир Носов.
"Традиционно в храмах мужчины молятся справа, женщины — слева, есть некоторое разделение. В мужских монастырях есть территория, куда не пускают женщин. К чаше во время причастия сначала подходят детки, потом мужчины, потом женщины. Это немного такая сакральная вещь", — цитирует слова Носова издание "Подъём".
Активист объяснил, что церкви традиционно наполняются в большей степени сёстрами, тогда как братья находятся в меньшинстве.
"У нас, к сожалению, мало таких мужских мест, где мужики могут просто помолиться. У нас мужчины молятся только лишь в тюрьме или на Афоне"", — выразил своё мнение Носов.
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