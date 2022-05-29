Глава УПЦ отказался называть патриарха Кирилла "великим господином и отцом"

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий на литургии в Киево-Печерской Лавре по-новому помянул Патриарха Кирилла.

Во время воскресного богослужения руководитель украинской православной церкви упомянул главу РПЦ способом, который отличается от прежних церковных установлений.

При упоминании предстоятелей поместных православных церквей он не стал называть патриарха Московского и вся Руси "великим господином и отцом нашим". Онуфрий упомянул патриарха Кирилла третьим по очереди после патриархов Антиохийского и Иерусалимского.

Имён патриархов других Церквей, которые признали раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), на литургии не произносили. Константинопольского патриарха Варфоломея, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей вычеркнули из диптихов за то, что поддержали церковный раскол.

Ранее патриарх Кирилл прочитал проповедь, в которой обвинил Владимира Ленина в разрушении единой страны.