Папа римский Франциск объяснил, что не будет встречаться с патриархом Кириллом. Запланированная встреча с главой РПЦ была отменена.
В июне руководители двух христианских Церквей должны были встретиться в Иерусалиме. После начала спецоперации на Украине папа римский не захотел беседовать с патриархом Кириллом.
"Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", — объяснил представитель католической церкви в интервью аргентинской газете la Nacion.
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих православных сплотиться в сложное для страны время вокруг власти и Отечества.
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