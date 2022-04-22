Папа римский отказался встречаться с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск объяснил, что не будет встречаться с патриархом Кириллом. Запланированная встреча с главой РПЦ была отменена.

В июне руководители двух христианских Церквей должны были встретиться в Иерусалиме. После начала спецоперации на Украине папа римский не захотел беседовать с патриархом Кириллом.

"Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", — объяснил представитель католической церкви в интервью аргентинской газете la Nacion.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих православных сплотиться в сложное для страны время вокруг власти и Отечества.