Священник Лоргус: на Пасху нужно радоваться, а не ходить на кладбище

Православные христиане в России готовятся отметить Пасху 24 апреля. Ходить на кладбище в этот день не нужно, а стоит сконцентрироваться на добрых делах, забыв обо всех проявлениях зла. Об этом рассказал директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус в беседе с "Вечерней Москвой".

На кладбище на Пасху точно не ходят, поскольку это традиция не христианская, пояснил собеседник издания. По его словам, в этот праздник нужно стараться нести всем радость, а ещё стоит подумать о том, как улучшить жизнь окружающих.

Также нужно ходить в гости, праздновать и радоваться. Есть также традиция посещения на Пасху больниц, исправительных учреждений и бедных людей, которым нужно нести радость, заметил священник.

Служитель церкви добавил, что тяжелым физическим трудом на Пасху заниматься нежелательно. Домашние хлопоты на кухне хозяйкам важно завершить заранее, а в этот день быть свободными от дел.

А ещё не стоит в Светлое Христово Воскресение ходить мрачным, грустить, жадничать и ругаться с близкими. Если нуждающиеся просят о помощи или милостыне, то отказывать нельзя, заключил священник.

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