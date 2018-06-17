Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обрести покой ума — вот единственный способ для человека стать счастливым. Таково мнение Далай-ламы XIV. Он также пояснил, покоя ума можно достичь через альтруизм и сострадание.

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По мнению Далай-ламы, люди, стремящиеся к материальному, не смогут насытить свои желания. А это разрушает. Кроме того, в таком состоянии никогда не познать счастья, это возможно лишь, когда ум покоен. Для этого духовный лидер посоветовал тренировать ум.

Также Далай-лама напомним о вреде зависти, страха и гнева. Он обратился к науке, которая, подтверждая эту мысль, заявляет о разрушении иммунной системы отрицательными эмоциями. Досталось от проповедника и культуре, и системе образования, главный их недостаток — сосредоточенность на материальном. Соответственно они отвлекают человека от того, что дарует счастье, тем самым делая весь мир несчастным, ведь невозможен гармоничный мир, если люди будут не удовлетворены.

Кроме того, подтверждая истинность своей мысли, Далай-лама обратился к учению всех традиционных религий, заострив внимание на том, что все они исповедуют закон любви. Проповедник призвал людей следовать тому учению, которое они унаследовали от предков и уважать традиции других.

Отметим, что мудростью Далай-лама поделился на духовных учениях для буддистов из РФ и стран Балтии, мероприятие проходит в Риге.

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