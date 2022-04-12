Трибунал и лишение Патриаршего престола нависли над Патриархом Кириллом

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рискует вот-вот "быть призван к ответу" за поддержку действий российской армии во время спецоперации на Украине и оказаться под санкциями. А то и испытать чего похуже.

По крайней мере на "церковном трибунале" для русского священнослужителя настаивают его украинские "коллеги".

Как рассказал протоиерей Андрей Пинчук, 240 священников Украинской православной церкви (УПЦ) направили обращение в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей — "международный церковный трибунал". В нём они требуют лишить Кирилла права занимать патриарший престол.

Украинские священнослужители возмущены тем, что Кирилл "откровенно поддерживает захватническую войну на Украине", что, по их оценке, "противоречит принципам православия".

Со слов Пинчука, в вину Московскому Патриарху вменяется то, что он якобы поддерживает доктрину "русского мира", "которая православному учению не соответствует и должна быть осуждена как ересь". Кроме того, по мнению заявителей, Кирилл "совершил моральные преступления", благословив "войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия".

Напомним, на самой Украине уже который год в Православной Церкви нет единства. Две ветви поссорились из-за томоса об автокефалии.