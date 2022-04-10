Патриарх Кирилл призвал верующих православных сплотиться в сложное для страны время, в том числе — вокруг власти и Отечества. Он провёл службу в московском храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях, где прочитал проповедь о происходящем вокруг России. Патриарх попросил Господа помочь сплотиться, а власти — преисполниться ответственности за свой народ и проявить готовность в служении ему, и лишь тогда среди людей настанет подлинная солидарность и способность отражать внешних и внутренних врагов.
Кроме того, всем, кто обладает властью, священнослужитель напомнил Евангелие: "больший да будет слугой и первый да будет рабом".
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.