EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мирослав Марков

Экс-депутат Рады Кива: на Украине уничтожают православных людей

Религия

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал в своем Telegram-канале о том, что на Украине перешли к "открытому уничтожению носителей православной веры". Так он отреагировал на новость о том, как люди в гражданской одежде силой выводят священника из храма. Инцидент произошел в Черкасской области, и до сих пор неизвестно, что произошло с похищенным священнослужителем.

Экс-депутат Рады Кива: на Украине уничтожают православных людей

"Геноцид, который длится восемь лет, русских на территории Украины: по языковому, национальному и религиозному признаку. Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране, расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", — написал Кива.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Гуманова
Темы украина православие
Sberbank
Новости
МИД Украины требует запретить букву Z
Переговоры с Украиной в Турции не принесут ощутимого результата, считает Кадыров
Ведётся зачистка центральных районов Мариуполя, заявил Пушилин
Бербок обозначила целью Германии полную независимость от газа из РФ
Против крупнейшего производителя сахара открыто дело
Представитель Эрдогана заявил, что Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик
Британские СМИ: игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Королевству
Bloomberg: мнения стран НАТО по вопросу диалога с Путиным разделились
Трудовые мигранты начали покидать Россию
В ДНР заявили об освобождении от ВСУ 135 населённых пунктов
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Любовь Степушова Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе Любовь Степушова Усам Оздемиров Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма Усам Оздемиров Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Экономика и бизнес
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"
Жилкооперативы
Сергей Крючек стал новым руководителем кооператива "Бест Вей"
Последние материалы
Переговоры с Украиной в Турции не принесут ощутимого результата, считает Кадыров
Ведётся зачистка центральных районов Мариуполя, заявил Пушилин
Бербок обозначила целью Германии полную независимость от газа из РФ
Против крупнейшего производителя сахара открыто дело
Представитель Эрдогана заявил, что Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик
Британские СМИ: игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Королевству
Bloomberg: мнения стран НАТО по вопросу диалога с Путиным разделились
Трудовые мигранты начали покидать Россию
В ДНР заявили об освобождении от ВСУ 135 населённых пунктов
Экс-депутат Рады Кива: на Украине уничтожают православных людей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников