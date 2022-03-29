Экс-депутат Рады Кива: на Украине уничтожают православных людей

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал в своем Telegram-канале о том, что на Украине перешли к "открытому уничтожению носителей православной веры". Так он отреагировал на новость о том, как люди в гражданской одежде силой выводят священника из храма. Инцидент произошел в Черкасской области, и до сих пор неизвестно, что произошло с похищенным священнослужителем.

"Геноцид, который длится восемь лет, русских на территории Украины: по языковому, национальному и религиозному признаку. Марионеточный киевский режим давно уничтожает православие в стране, расчленяя его и способствуя захвату церквей, запугивая прихожан", — написал Кива.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату расследовать обстоятельства применения насилия к священнику.