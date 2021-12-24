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У украинцев всё же украдут Рождество

Религия

Очередной "сюрприз" готовят для украинцев киевские реформаторы. На этот раз они твёрдо вознамерились лишить народ празднования Рождества 7 января.

У украинцев всё же украдут Рождество

Идея не нова. Перенести христианский праздник власти страны призывают ещё с 2017 года, называя такое решение "вакциной от русского мира". Но верующие отказываются изменять традиции.

Как напоминают сегодня (в канун католического Рождества) "Известия" власти Украины, следуя советам ПЦУ, 25 декабря, наряду с 7 января, объявили в стране праздничным (выходным) днём ещё 4 года назад (сразу, как появилась идея переноса даты праздника.

Напомним, что Православная украинская церковь (ПЦУ) была создана в декабре 2018 года, а 5 января 2019-го глава новосозданной церкви Епифаний получил от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.

Документ не признается большинством православных церквей мира, в том числе Иерусалимским и Московским Патриархатами.

После таких "реформ" в стране начались агрессивные нападки "новых" священнослужителей на храмы Московского патриархата и компании по дискредитации юлианского календаря, по которому "неправильно живут и молятся клятые москали".

И вот теперь Епифаний вдруг кардинально изменил тон. Теперь празднование Рождества по юлианскому календарю он называет ошибкой. На её "исправление" дал десять лет.

"Добром не кончится"

Религиовед Александр Вознесенский предупреждает:

Переход на григорианский календарь — это не только про Рождество. Все христианские праздники "сменят даты". И, как показывает опыт Церквей, проводивших подобные реформы, результат один — раскол".

Именно поэтому, уверен Вознесенский, глава ПЦУ запланировал "отодвинуть" переход на столь долгий срок, ведь новый раскол — прямая дорога к окончательному развалу ПЦУ.

Сам Епифаний надеется на одно: праздники в обществе — "вопрос моды", и если планомерно и последовательно, из года в год их "рекламировать" — как это было с Хэллоуином и днём святого Валентина — то они постепенно "приживаются".

УПЦ: "Нам никто не может запретить славить Христа"

Священники Украинской православной церкви (УПЦ) твёрдо стоят на традициях:

  • празднование Рождества по юлианскому календарю не подлежит сомнению.

Изменение даты Рождества Христова там называют "прихотью властей Украины", мечтающих, "чтоб как в Европе было".

"Украинцам настойчиво внушают, что "для того, чтобы оторваться от Москвы, мы должны праздновать Рождество вместе с Европой, — сказал "Известиям" протоиерей Александр Овчаренко, пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ. — Те, кто продвигает новую дату, не о богословии думают и не о людях, это же очевидно. Это чистая политика. Как, например, запрет на изучение в школах русского языка или перевод украинского языка с кириллицы на латиницу".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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