Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) надеется, что встреча патриарха Московского Кирилла с папой Римским Франциском пройдёт в следующем году.
По его словам, сегодня, 22 декабря, стороны обсуждали возможные даты и места, где будет организован диалог священнослужителей. Однако, как подчеркнул митрополит Иларион, все эти данные ещё требуют конкретизации и согласования, передаёт РИА Новости.
"Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году, но пока мы не можем объявить ни дату, ни место", — сказал он.
Ранее патриарх Кирилл в своём обращении к папе Римскому заявлял, что предстоятели двух крупнейших христианский церквей мира должны нести особую ответственность за судьбу человечества.
Первая встреча папы Франциска с патриархом Кириллом проходила в Гаване в феврале 2016 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.