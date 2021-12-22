Встреча папы Римского и патриарха Кирилла может состояться в 2022 году

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) надеется, что встреча патриарха Московского Кирилла с папой Римским Франциском пройдёт в следующем году.

По его словам, сегодня, 22 декабря, стороны обсуждали возможные даты и места, где будет организован диалог священнослужителей. Однако, как подчеркнул митрополит Иларион, все эти данные ещё требуют конкретизации и согласования, передаёт РИА Новости.

"Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году, но пока мы не можем объявить ни дату, ни место", — сказал он.

Ранее патриарх Кирилл в своём обращении к папе Римскому заявлял, что предстоятели двух крупнейших христианский церквей мира должны нести особую ответственность за судьбу человечества.

Первая встреча папы Франциска с патриархом Кириллом проходила в Гаване в феврале 2016 года.

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