Гинцбург назвал три главных мифа о коронавирусе

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург развеял самые распространённые мифы о коронавирусе.

Так, по словам Гинцбурга, долгое и бурное обсуждение необходимости ношения медицинских масок не имело смысла. Защитные средства необходимо надевать при большом скоплении людей, особенно не вакцинированным гражданам.

А если человек переболел, то именно маска может сдержать распространение вируса воздушно-капельным путём.

Также Гинцбург объяснил, почему принято считать, что переболевшим коронавирусом нужна только одна доза "Спутника Лайф". По словам учёного, это правда, но наполовину.

"Пятьдесят на пятьдесят — правда. Правда состоит в том, что через шесть месяцев переболевшим надо провакцинироваться "Спутником Лайт". Далее, если человеку <…> больше 65 лет, с очень большой вероятностью ему придётся привиться и вторым компонентом", — сказал Гинцбург в эфире НТВ.

Учёный подчеркнул, что в этом случае необходимо смотреть на титр антител. Если после первой прививки показатель выше 300, значит, второй компонент можно не ставить.

Гинцбург напомнил про ещё один распространённый фейк — бесплодие. По словам учёного, ни один тест или анализ не показал, что прививка от коронавируса влияет на репродуктивную систему женщины.

"Неправда. Всю систему доказательств получили в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова. <…> Показано, что в результате вакцинации "Спутником V" работа генов совершенно не меняется", — резюмировал директор института.

Правда, отметил, что у мужчин, переболевших коронавирусом, на длительный срок угнетается репродуктивная система.

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