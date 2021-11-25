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Священник РПЦ объяснил, почему заниматься йогой - грех

Религия

В споре, возникшем между Курганской епархией и Федерацией йоги РФ, как ранее рассказывала Pravda. Ru, профессор-религиовед Александр Дворкин поддержал священников и заявил, что заниматься йогой — грех, в котором православный человек должен каяться.

Священник РПЦ объяснил, почему заниматься йогой - грех

Как пояснил в беседе с нашим корреспондентом протоиерей Андрей Спиридонов, грех — "любое вторжение в мир духовный вне покаяния и не через Господа нашего Иисуса Христа, а иными путями":

— В Священном писании сказано, кто не вратами ходит, а прилазит иначе через забор во двор Господний, тот действительно согрешает.

Кроме того, этот вопрос можно ставить не в плоскости "грех или не грех", а "опасно это или не опасно". В нетрадиционных практиках, в том числе в йоге, есть свои опасности для психофизического состояния личности человека: если, допустим, тот или иной человек имеет тонкую душевную организацию, занятие йогой будет способствовать ее выходу за пределы своего чисто человеческого существования в мир духовный, где она (душа), например, может столкнуться, будучи неподготовленной духовно, с воздействием сил демонических, которые могут нанести очень серьезный, иногда даже непоправимый ущерб человеку.

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Можно ли заниматься йогой ?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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