Профессор Свято-Тихоновского университета Русской Православной церкви Александр Дворкин предупредил любителей фитнеса, что модные занятия йогой — грех, потому что индуистская философия "несовместима с христианством", а значит, система упражнений и осознанности опасна для верующих.
Так религиовед поддержал Курганскую епархию в её споре с Федерацией йоги РФ, поводом для которого стали листовки, распространённые священнослужителями, о том, что йога опасна для христиан, поскольку это не занятия спортом, а религия.
©страница Курганской епархии в соцсети "ВКонтакте"
Как пояснил Дворкин изданию Znak, восточная религия основана на идее "вечного перерождения души в новые тела” и, согласно ей, карма, боль, накопленная за жизни, остаются с душой.
"Это закон умножения страданий, потому что количество боли и трагедий все время растет. Единственный способ выбраться из этого порочного круга-умереть навсегда, чтобы никогда не возродиться, — сказал православный профессор. — Йога существует для этого. Йога — это искусство смерти”.
По его мнению, это противоречит христианским представлениям о воскресении Иисуса и природе души, а значит,
"для христианина действительно невозможно заниматься йогой, практиковать ее — грех, в котором нужно покаяться".
В "союзники" профессор призвал медицину:
"Более того, как говорят многие врачи, человеку не полезно так растягивать суставы или сгибаться”.
Это, наверное, самый спорный момент, поскольку практики йоги утверждают, что растяжки полезны для тела, повышают гибкость и помогают облегчить боль, в то время как ее сосредоточенность на успокоении ума помогает людям сосредоточиться и очистить свои головы.
ДЛЯ СПРАВКИ
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