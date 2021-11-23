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Православный профессор: практикующие йогу - грешники, им надо покаяться

Религия

Профессор Свято-Тихоновского университета Русской Православной церкви Александр Дворкин предупредил любителей фитнеса, что модные занятия йогой — грех, потому что индуистская философия "несовместима с христианством", а значит, система упражнений и осознанности опасна для верующих.

Так религиовед поддержал Курганскую епархию в её споре с Федерацией йоги РФ, поводом для которого стали листовки, распространённые священнослужителями, о том, что йога опасна для христиан, поскольку это не занятия спортом, а религия.

 

©страница Курганской епархии в соцсети "ВКонтакте"

Как пояснил Дворкин изданию Znak, восточная религия основана на идее "вечного перерождения души в новые тела” и, согласно ей, карма, боль, накопленная за жизни, остаются с душой.

"Это закон умножения страданий, потому что количество боли и трагедий все время растет. Единственный способ выбраться из этого порочного круга-умереть навсегда, чтобы никогда не возродиться, — сказал православный профессор. — Йога существует для этого. Йога — это искусство смерти”.

По его мнению, это противоречит христианским представлениям о воскресении Иисуса и природе души, а значит,

"для христианина действительно невозможно заниматься йогой, практиковать ее — грех, в котором нужно покаяться".

В "союзники" профессор призвал медицину:

"Более того, как говорят многие врачи, человеку не полезно так растягивать суставы или сгибаться”.

Это, наверное, самый спорный момент, поскольку практики йоги утверждают, что растяжки полезны для тела, повышают гибкость и помогают облегчить боль, в то время как ее сосредоточенность на успокоении ума помогает людям сосредоточиться и очистить свои головы.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • По данным The Yogi Times, йогой занимаются более 300 миллионов человек по всему миру.
  • Йога чаще позиционируется как модное упражнение и оторвана от своих традиционных корней в индуизме и своей роли в культуре Южной Азии, которая насчитывает тысячи лет.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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