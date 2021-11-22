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Патриарх Кирилл: Москва теперь лидер свободного мира

Религия » Религии России » Православие

Глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский Кирилл утверждает, что независимость России от негативного внешнего влияния — это то, что делает ее по-настоящему свободной.

Патриарх Кирилл: Москва теперь лидер свободного мира

В интервью телеканалу "Россия 24" он прокомментировал случаи эмиграции православных христиан из США в Россию.

“Я могу представить себе типы реакции на мои слова из разных уголков, но я могу доказать, что Россия сегодня-настоящий лидер свободного мира, - сказал глава Церкви. - Мы свободны от самых сильных влияний из-за рубежа.

Мы развиваемся в соответствии с нашим собственным путем, и, по воле Божьей, наш путь будет успешным. Россия может послужить примером для других.

У нас много проблем, но эти проблемы решаемы”.

Говоря о состоянии российского общества, Патриарх сказал:

“В настоящее время у нас нет горячей проблемы, которая привела бы к столкновению общественных интересов и породила глубокие, непримиримые противоречия. Страна выиграла от здорового разнообразия мнений, которое не разрушает основы человеческой ... и духовной жизни”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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