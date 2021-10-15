В России дан старт очередной переписи населения, она продлится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Активное участие в ней призывают принять и мусульман. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, глава духовного управления мусульман, обратился к верующим, рекомендовав не только не отказываться принять переписчиков, но и указывать знание других языков, помимо русского.
Свое обращение он зачитал на двух языках: на русском и на татарском. Его основная просьба - не отказываться от участия в переписи, проявить активность в этом мероприятии. Он отметил, что в переписи населения России планирует принять участие вся его семья.
"Осознание важности этого мероприятия позволит услышать потребности простых людей, найти решение многих социальных вопросов", — приводит "РИА Новости" слова Гайнутдина.
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