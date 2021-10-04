Результаты исследований Независимой комиссии выявили, что больше 10 тысяч несовершеннолетних подверглись растлению и сексуальному насилию в стенах Католических храмов во Франции.
Исследованием активисты занимались больше двух лет. И подняли церковные и полицейские архивы начиная с 1950 года, передаёт France Presse.
По словам главы Независимой комиссии по сексуальному насилию Жана-Марка Сове, все приведённые в исследовании цифры — это минимальное количество подозреваемых и пострадавших. Вероятно, некоторые документы и заявления были скрыты от "посторонних" глаз.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что на фоне нескольких трагедий с детьми, эксперты высказались в пользу возвращения смертной казни в России. В частности, "ставить к стенке" предложили за продуманное, предумышленное и тщательно спланированное насилие и убийство несовершеннолетних.
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