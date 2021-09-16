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Российские "пятидесятники" пошли по домам

Религия » Другие

В России снова активизировались представители течения "пятидесятнической церкви". Евангелисты долгое время находились "в тени", но началась миссионерская "оттепель". Россияне снова получают приглашения на службу, на этот раз от церкви "Надежда в дом".

пятидесятники
Буклет пятидесятников

По словам религиоведа, исламоведа, директора Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, члена Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, профессора МГЛУ Романа Силантьева, вероятнее всего, представители этой церкви снова пошли по домам не от хорошей жизни.

"Видимо, у них кризис. Вообще, протестанты не лучший период проживают в истории. Их численность сокращается. И по юрлицам это заметно. Может быть, таким образом хотят восполнить уходящих прихожан", — рассказал религиовед в интервью Pravda.Ru

По словам Силантьева, по одному буклету сложно понять, насколько деструктивно течение и в какой степени оно опасно для россиян.

"У нас есть христиане веры евангельской. Это совокупность сект протестантского характера. Есть среди них деструктивные, есть вполне мирные. И по одной листовке сложно сказать, какая конкретно эта секта", — отметил Силантьев.

Кризис у "пятидесятников", возможно, наступил из-за долгой самоизоляции россиян. Прихожан стало меньше, наверное, сократились доходы. И судя по оформлению буклетов, они "наметились" на молодёжь.

По словам религиоведа, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Специалисты должны определить, является ли течение сектой. Однако отмечает, что на листовках указан официальный адрес, значит, не скрываются.

"У нас есть закон "О миссионерской деятельности". Если тут обнаружатся нарушения, будут проблемы у людей. Судя по тому, что они своё название указывают, это же хорошо, это уже не конфессиональная анонимность", — резюмировал религиовед.

Ранее Pravda.Ru рассказывала, почему в РФ запрещённые организации ушли с улиц и всё это время работали секты.

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Кто и зачем насаждает секты в России?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Гуманова
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