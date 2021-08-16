Муфтий: компостирование умерших – сатанизм чистой воды

В прошлом году штат Вашингтон (США) легализовал "органическое сокращение” — новый способ погребения умерших. Теперь там тело можно не хоронить, а "готовить" из него компост, который будет использоваться в качестве удобрения.

Против этого ноу-хау выступили католическая и православная Церковь, а вот "мирянам" — американцам идея в целом понравилась. И в минувшую пятницу ещё один штат ратифицировал аналогичное законодательство.

Пока христиане аккуратно подбирают формулировки, оценка "нового подхода к похоронам" мусульман более категорична.

— Сатанизм, наверное, проявляет себя, — сказал корреспонденту Pravda. Ru муфтий Хаджимурад Гацалов, председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия — Алания. — В принципе, биологически ничего страшного здесь нет. Это минералы, это таблица Менделеева, это химические, органические элементы все.

Но с этической стороны, с моральной стороны это кощунство чистой воды. Никто не поддержит такие вещи.

— Можно сказать, что в России это "не приживется"?

— Люди у нас категорически не поддержат. Это сатанические выходки, проявление сатанизма.