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Экологичный способ похорон прокомментировал священник РПЦ

Религия » Религии России

В двух американских штатах на законодательном уровне разрешен принципиально новый способ погребения умерших:

Экологичный способ похорон прокомментировал священник РПЦ
  • теперь из человеческих тел можно делать компост, который будет в дальнейшем использоваться для удобрения растений.

Калифорнийская католическая конференция выступила против этого предложения, заявив, что оно "создаст досадное духовное, эмоциональное и психологическое дистанцирование от покойного”.

Что думает по этому поводу православная Церковь? Об этом корреспондент Pravda. Ru спросил у протодиакона Андрея Кураева, профессора богословия в РПЦ, Московской духовной академии

— Православие считает, что тело человека — это храм. И неслучайно слово "мощи" относится не только к мощам святых людей, но и к останкам обычных людей. И почитание, каждение гроба, каждение останков при погребении является частью нашей традиции. Так что поэтому, пожалуй, что нет.

— А как вы думаете, в России люди одобрят такую идею, если кто-то предложит?

- Люди у нас разные. Особенно если идея придет из Америки, конечно, кто-то сначала по этой причине сочтет себя обязанным с ней согласиться. Но пока мы видим, что когда пробуют на месте какого-нибудь кладбища строить живой квартал, то народ эту идею не принимает, и любые застройщики, риэлторы это тоже понимают.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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