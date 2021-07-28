В Ватикане начался суд над экс-кардиналом по делу о крупной растрате

Суд над 73-летним бывшим кардиналом Анджело Бекчу по обвинению в мошенничестве с церковными деньгами в размере $412 млн начался во вторник в специальном зале суда Ватикана.

Напомним, несколько месяцев назад Папа Франциск отстранил своего теперь уже экс-соратника от должности старшего кардинала Римско-католической церкви.

Судебное дело знаменует собой кульминацию двухлетнего расследования, которое показало, что кардинал был вовлечен в трату €350 млн ($412 млн) на покупку недвижимости на Слоун-авеню в шикарном лондонском районе Челси.

До своего увольнения в сентябре Беччу отвечал за пожертвования в Ватиканском офисе, который занимается церковными фондами. Он был близким союзником Папы Франциска и стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, который предстал перед судом за финансовые проступки. Преступления, в которых он обвиняется, включают в себя перенаправление пожертвований на предприятия, управляемые его братьями на итальянском острове Сардиния. Беччу неоднократно отрицал какие-либо нарушения.

Ватикан

Вместе с кардиналом девять других обвиняемых, которые все отрицают свою вину, находятся под судом за вымогательство, растрату, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

Дело слушается в специальном зале суда, созданном в музеях Ватикана, который имеет пространство, необходимое для проведения судебного процесса в безопасной в условиях пандемии обстановке.

На этой неделе состоятся два слушания, а затем суд, как ожидается, будет отложен до октября. Дело должно продлиться несколько месяцев, прежде чем будет вынесено решение.

Напомним, папа Франциск объявил в апреле, что он позволит мирянам наблюдать за делами, связанными с кардиналами и епископами, а не заниматься ими, как это было принято по традиции.

“Я думаю, что этот судебный процесс знаменует собой поворотный момент, который может привести к повышению доверия к Святому Престолу в финансовой сфере”, - сказал отец Хуан Антонио Герреро, недавно назначенный финансовый глава Ватикана.

Он пообещал сделать финансовые вопросы Церкви более прозрачными.