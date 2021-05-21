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Духовенство не имеет возражений против смертной казни

Религия » Религии России

Массовое убийство в казанской гимназии, устроенное 19-летним студентом Ильназом Галявиевым, в очередной раз обострило дискуссию, которая уже четверть века не утихает в российском обществе, — возобновлять в стране смертную казнь или нет.

И сторонники, и противники высшей меры наказания приводят множество аргументов. Каждый из которых выглядит логичным и верным.

"Правда.Ру" попросила религиозных деятелей прокомментировать дискуссию. И вот что они нам сказали.

Нафигулла Аширов,

муфтий, председатель Духовного Управления мусульман Азиатской части России

 

По исламским законам смертная казнь предусмотрена. Но мы живём в светском обществе, и потому эта процедура настолько щепетильная, что нужна чёткая правовая система, чтобы исключить абсолютно любые правовые ошибки при принятии судебного решения. Только тогда можно возложить на судей такую огромную ответственность.

Пока у нас в стране нет филигранно точных правил. Поэтому существует опасность, что будут принесены в жертву абсолютно невинные люди или, может быть, люди, недостойные такого наказания.

Андрей Кураев,

протодиакон, профессор Богословия в РПЦ

протодиакон Андрей Кураев
 

К сожалению, по вопросу о возвращении смертной казни у нас однозначного ответа нет.

Есть документ под названием "Основы социальной концепции Русской церкви", принятый на Соборе 2000 года. Там сказано, что церковь считает лучшим отказ от смертной казни, потому что невозможно исправить ошибку.

В то же время (там очень осторожная позиция в этом документе) церковь не будет свою позицию навязывать, и если будет общественное согласие в этом вопросе, то и мы тогда к нему с радостью присоединимся.

За минувшие 20 лет не было какой-то пропаганды с церковной стороны идеи отказа от смертной казни, как и сегодня я не слышу голосов священнослужителей, за отмену моратория на неё…

Если общество поймёт, взвесив все аргументы за и против, что ельцинский мораторий надо отменять, то, я думаю, возражений от церковных спикеров не последует.

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Три железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Гуманова
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