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Церковь Швеции официально объявила о своей трансгендерности

Религия

Епархия Церкви Швеции опубликовала заявление, в котором объявила себя "трансгендерной" и осудила средства массовой информации, "правые" группы и даже феминисток за якобы дискриминацию людей с разной гендерной идентичностью.

Церковь Швеции официально объявила о своей трансгендерности

Опубликованная на сайте епархии Вестерас декларация, озаглавленная "Личное письмо вам, трансгендерам", гласит:

Лютеранская национальная церковь, возможно, может идентифицировать себя как трансгендерную из-за своего "разнообразного круга священников, сотрудников и прихожан".

"Мы пишем вам из церкви, которая тоже транс, — начинается письмо. — Церковь состоит из людей. Люди бывают разные. У нас есть конфирматоры, служащие, церковные старосты, выборные представители, некоммерческие организации и другие прихожане, которые определяют себя как транслюди. Церковь также состоит из транслюдей. Поэтому церковь можно было бы назвать "транс".

Как следует из документа, священнослужители намерены бороться за права трансгендеров и защищать их человеческое достоинство, потому что

"Бог и Церковь Швеции обнимают человечество во всех цветах радуги”

Мнения шведов оказались полярными

Письмо, написанное шестью священниками, собрало почти тысячу подписей от "коллег" из Церкви Швеции.

А вот прихожан оно разделило:

  • некоторые приветствовали декларацию как "всеобъемлющую" и "подтверждающую широко разрекламированные прогрессивные ценности церкви";
  • другие обвинили церковь в том, она стала "пристанищем левых активистов”, отодвигая на второй план реальные христианские учения.
 

К слову, Шведская национальная церковь и ранее уже высказывала смелую позицию в отношении пола и сексуальности, например, однажды открыла алтарь, где Адам и Ева были заменены гомосексуальными парами, а змей  изображён трансгендером.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Ольга Гуманова
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