Епархия Церкви Швеции опубликовала заявление, в котором объявила себя "трансгендерной" и осудила средства массовой информации, "правые" группы и даже феминисток за якобы дискриминацию людей с разной гендерной идентичностью.
Опубликованная на сайте епархии Вестерас декларация, озаглавленная "Личное письмо вам, трансгендерам", гласит:
Лютеранская национальная церковь, возможно, может идентифицировать себя как трансгендерную из-за своего "разнообразного круга священников, сотрудников и прихожан".
"Мы пишем вам из церкви, которая тоже транс, — начинается письмо. — Церковь состоит из людей. Люди бывают разные. У нас есть конфирматоры, служащие, церковные старосты, выборные представители, некоммерческие организации и другие прихожане, которые определяют себя как транслюди. Церковь также состоит из транслюдей. Поэтому церковь можно было бы назвать "транс".
Как следует из документа, священнослужители намерены бороться за права трансгендеров и защищать их человеческое достоинство, потому что
"Бог и Церковь Швеции обнимают человечество во всех цветах радуги”
Письмо, написанное шестью священниками, собрало почти тысячу подписей от "коллег" из Церкви Швеции.
А вот прихожан оно разделило:
К слову, Шведская национальная церковь и ранее уже высказывала смелую позицию в отношении пола и сексуальности, например, однажды открыла алтарь, где Адам и Ева были заменены гомосексуальными парами, а змей изображён трансгендером.
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