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Патриарх Кирилл сравнил смертную казнь, эвтаназию и аборты

Религия » Религии России » Православие

18 мая в Госдуме прошли парламентские встречи в рамках Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Патриарх Кирилл сравнил смертную казнь, эвтаназию и аборты

Одним из выступавших был Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви помимо прочего заявил, что современное общество загоняет себя в "ловушку правовых противоречий".

По его словам, лицемерно запрещать смертную казнь, но легализовать аборты и эвтаназию, потому что все они разрушают человеческую жизнь.

"Если мы отказываемся от смертной казни, потому что признаем неприкосновенность жизни, то почему аборт и эвтаназия считаются приемлемыми, потому что и то, и другое разрушает человеческую жизнь?” — спросил он.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 1920 году Советская Россия стала первой в мире страной, легализовавшей добровольное прерывание беременности. В последующие годы он был запрещен, а затем вновь введен.

Смертная казнь не применялась в России с 1996 года, когда Москва вступила в Совет Европы, который ввел запрет на смертную казнь.

К слову, напомним, что Патриарх уже давно выступает против абортов. В последнее время официальная позиция церкви состоит не в том, чтобы агитировать за полный запрет, а в том, чтобы занять "более мягкую и гибкую” позицию по этому вопросу.

Например, на прошлой неделе Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не готовы воспитывать детей, отдать своего ребенка церкви, а не делать аборт.

"Если вы не можете вырастить ребенка, но у вас был или вы готовы иметь ребенка, не убивайте ребенка”, — сказал он. — Роди и отдай его нам, церкви, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы воспитать твоего ребенка.”

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Святейший Патриарх Кирилл принял участие в IX Парламентских встречах в Государственной Думе
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
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