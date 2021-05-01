В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Благовест возвестил великую радость всему христианскому миру: в иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь.

Ежегодно накануне Пасхи патриарх Иерусалимский проводит особый молебен — литанию. Крестный ход трижды обходит Кувуклию (гробницу Христа). Затем патриарх входит внутрь и молится о снисхождении Благодатного огня. Считается, что если однажды огонь не сойдёт, это будет означать конец времён.

Для христиан схождение Благодатного огня — чудо, несмотря на его регулярность. Каждый раз перед литанией проводится проверка: ни в Кувуклии, ни у патриарха нет ничего, что могло бы зажечь огонь. Считается, что он сходит с неба через отверстие в вершине купола храма Гроба Господня.

Традиционно Благодатный огонь первыми получают представители греческого православия. Однажды представители двух других христианских конфессий решили пойти на хитрость, заперевшись в храме и оставив греков снаружи. Тогда молния ударила снаружи храма, и греки всё равно получили Благодатный огонь первыми. След от этой молнии до сих пор виден на левой колонне у входа в храм Гроба Господня.

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в московский храм Христа Спасителя к пасхальной службе, которая начнётся в 22.00. Из Москвы его привезут в 25 российских регионов, сообщает ТАСС.

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