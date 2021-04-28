Допустят ли к причастию тех, кто не постился, рассказал священник

Не все верующие соблюдают Великий Пост. Происходит это по разным причинам. Будут ли такие прихожане допущены к Святому причастию на Пасху, объяснил священник.

Например, от постов освобождаются беременные и кормящие женщины, люди, имеющие медицинские ограничения. Однако священнослужителям не нравится, когда прихожане, пользуясь разрешением (освобождением) от соблюдения постных дней, приходят в храм лишь раз в год, чтобы причаститься на Пасху. Поэтому главное, чтобы христианин ощущал свою принадлежность к Русской православной церкви и относился к Святым дарам с благоговением. Такой человек, скорее всего, будет допущен к причастию, но окончательное решение принимает священник, объяснил священнослужитель, богослов Стефан Домусчи.

"Существует благословение святейшего патриарха, по крайней мере в Москве, причащать без обязательной исповеди, без такого строгого подхода… Конечно, мы готовы принимать постившихся и не постившихся, но человек должен быть верующим, ассоциировать себя с православной Церковью", — приводит его слова РИА Новости.

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