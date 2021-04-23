25 апреля православные христиане отметят Вербное воскресенье

В этом году Вербное воскресенье отмечается 25 апреля. Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим.

По традиции в этот день православные россияне приходят в храм, чтобы освятить вербы.

Как гласит предание, Иисус Христос пришёл в Иерусалим, чтобы впоследствии умереть за грехи человеческие. Этому событию предшествовало чудесное воскрешение Лазаря из Вифлеема. После этого Иисуса встречали как Спасителя.

Жители города и паломники выстилали дорогу листьями пальмы и своими одеждами.

Вербное воскресенье отмечают за семь дней до Пасхи, которую в этом году православные будут праздновать 2 мая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за год стоимость пасхального кулича выросла на 10%.

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