В этом году Вербное воскресенье отмечается 25 апреля. Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим.
По традиции в этот день православные россияне приходят в храм, чтобы освятить вербы.
Как гласит предание, Иисус Христос пришёл в Иерусалим, чтобы впоследствии умереть за грехи человеческие. Этому событию предшествовало чудесное воскрешение Лазаря из Вифлеема. После этого Иисуса встречали как Спасителя.
Жители города и паломники выстилали дорогу листьями пальмы и своими одеждами.
Вербное воскресенье отмечают за семь дней до Пасхи, которую в этом году православные будут праздновать 2 мая.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за год стоимость пасхального кулича выросла на 10%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.