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В храме под Тверью обнаружены бесы с ноутбуками

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Демонов с ноутбуками и мобильными телефонами в руках можно увидеть на росписях храма в одной из деревень Тверской области.

При этом гаджеты использует только нечистая сила. Грешникам остается только гореть в огне, завистливо смотря на то, как с их любимыми устройствами мимо котлов прохаживают бесы.

«Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм», - рассказала «Комсомольской правде» одна из прихожанок. Она утверждает, что многие посетители церкви весьма воодушевленно на них реагируют.

Ранее в Русской православной церкви прокомментировали клип Моргенштерна с плясками в храме в образе папы римского.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Ольга Гуманова
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