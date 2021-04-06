Сегодня православные отмечают Благовещение

Сегодня православные христиане отмечают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. По народной традиции предстоятель РПЦ патриарх Кирилл после праздничной службы в храме Христа Спасителя выпустит голубей.

Суть праздника Благовещения в том, что в этот день Дева Мария получила от ангела благую весть -она родит Божьего сына. Это один из главных двенадцати церковных праздников. В этот день послабляется пост — разрешены рыба и вино. Служители храмов в честь Благовещения меняют темные одежды на праздничные, светлые.

Выпуск птиц на волю в этот праздник является народной традицией. Священники призывают делать это так, чтобы птицы не пострадали, будучи выпущенными в опасный для них мир.

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