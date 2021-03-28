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Папа Франциск призвал к прекращению насилия

Религия

В Пальмовое (Вербное) воскресенье, которое отмечает сегодня, 28 марта, Римско-католическая церковь, папа Римский Франциск призвал молиться за всех жертв насилия, особенно за пострадавших в результате теракта, совершенного утром перед католическим храмом в Индонезии. Об этом пишет РИА "Новости".

Папа Франциск призвал к прекращению насилия

Второй год подряд папа Франциск отслужил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю Пальмового воскресенья в условиях жестких ограничительных мер, действующих в Ватикане из-за пандемии COVID-19.

Богослужение, онлайн-трансляцию которого вел из Ватиканской базиликиинформационный портал Vatican News, понтифик возглавил в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян. Из-за чрезвычайных медико-санитарных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, на площади Святого Петра в этом году вновь не состоялась массовая процессия с пальмовыми и оливковыми ветвями, в которой ранее по традиции ежегодно принимали участие тысячи католиков, приезжавших в Ватикан со всего света.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Ольга Гуманова
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