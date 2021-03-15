Как правильно соблюдать Пост по мнению диетолога

Многие люди, соблюдающие Великий пост, допускают ошибку, которая в итоге вредит их здоровью. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

"Организм на сорок дней обделён важными белковыми продуктами, если человек будет замещать их повышенным количеством углеводов, то наберет огромное количество лишних килограммов", - пояснила диетолог.

По словам врача, необходимо восполнять дефицит животного белка за счет пищи, богатой растительными белками.