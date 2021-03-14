Прощенное воскресенье у православных

Сегодня, 14 марта, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. В этот день верующие примиряются друг с другом, чтобы с чистой совестью вступить в Великий пост. О том, как это сделать правильно и в каких случаях просьба о прощении неуместна, — рассказывает РИА "Новости".

Согласно канонов правильно говорить: "Прости меня, брат/сестра!" И делают поклон. А ответ звучит так: "Бог простит! И я прощаю! И ты меня прости!"

Главное, от чего предостерегают священники, — формальный подход к обряду. Лучше попросить прощения своими словами, но сделать это от чистого сердца. И сделать это нужно лично, только в крайнем случае по телефону.

Причем священники советуют делать это лично. В крайнем случае — по телефону. СМС пользы не принесут.