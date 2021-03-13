Чтобы преодолеть кризис Патриарх Кирилл призвал читать книги

Осмысление опыта других людей, который изложен в книгах, помогает человеку преодолеть собственную беду, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на телеканале "СПАС".

"Наша беда, если мы через нее проходим, становится через осмысление этого человеческого опыта не такой уж тяжелой, как мы думаем. И выход всегда можно найти из этой человеческой беды, будучи обогащённым опытом многих других людей. Читая книги, мы должны обогащаться добрым и правильным опытом других людей, ограждать себя от ошибок, через которые прошли другие люди, тяжесть последствий которых запечатлена на страницах книг"- отметил Патриарх Кирилл.

Он также напомнил, как раньше люди "массово придавались чтению" прячась в метро во время бомбежек Москвы в начале Великой Отечественной Войны.

"От того, чем мы наполняем себя, свою душу, сердце, зависит и то, как мы проявляем себя в различных жизненных ситуациях: сможем ли мы отозваться на чужую боль или пройдем мимо, отстоять свою личную позицию, или будем постоянно зависимы от чужих мнений", - добавил патриарх.