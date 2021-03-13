РПЦ одобряет празднование Пасхи в один день для всех православных

Решение Первого вселенского собора в Никее о праздновании Пасхи в одно время для христиан, в том числе католиков и православных, одобрено РПЦ, сообщает РИА "Новости"

"Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым вселенским собором", — сказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).