Видеоблогера Мэддисона приговорили за шутку про Коран

Илья Давыдов, больше известный в России, как Илья Мэддисон — один из первых видеоблогеров российского интернета. Стал популярен как обозреватель фильмов и компьютерных игр сомнительного качества.

Фото: vk.com/maadd

Известность в широких кругах Давыдов приобрел в 2017 году, когда уроженец Чечни Умар Саидов выложил на своей странице в социальной сети Facebook отрывок из стендап-выступления Ильи Мэддисона. В нем видеоблогер позволил себе произнести шутку про Коран, священную книгу для всех мусульман. Такое поведение российского видеоблогера Саидов нашел оскорбительным и обратился ко всем мусульманам с призывом наказать обидчика.

Тогда против Ильи Давыдова развернулась настоящая травля в сети Интернет. Со словами Умара Саидова согласились многие видные политические, культурные и спортивные деятели Чечни. По неподтвержденной информации, Мэддисону пришлось даже покинуть страну на какое-то время, чтобы избежать суда Линча — у собственного дома его постоянно караулили желающие "наказать" его мусульмане.

В феврале 2017 года прокуратура Чечни возбудила уголовное дело в отношении Ильи Давыдова по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершённые публично).

Сегодня же стало известно, что спустя больше года Тушинский суд города Москвы приговорил видеоблогера к полутора годам условного срока. Таким образом, Илью Мэддисона признали виновным.

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