Опальный схиигумен Сергий подарил свой гроб митрополиту Кириллу

Экс-схиигумен Сергий, который в настоящее время находится в СИЗО, решил подарить стоявший в его келье гроб митрополиту Кириллу. Об этом в интервью URA. RU сообщил его адвокат Павел Бабиков.

"Коль скоро вы меня выселили из храма, коль скоро вы меня отлучили от церкви, то я прошу передать мой гроб митрополиту Кириллу. Отпевать меня нельзя, я нахожусь в тюрьме, зачем мне этот гроб нужен?", — цитирует он слова опального схиигумена.

Напомним, что бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к суициду, а также в самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.