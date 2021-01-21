Почему некоторые не верят в переселение душ

Реинкарнация, метемпсихоз или переселение душ — насколько люди верят в подобный феномен? На эту не совсем прозрачную тему в эфире "Правды.Ру" рассуждает экстрасенс, мистик звука Юлий Котов.

Переселение души. Возможно ли это? Буддизм

Почему многие люди не верят в это? Насколько трудно тем, кто сталкивается с проявлением подобного явления.

Наш собеседник называет себя "мистиком звука", потому что изучает звук с точки зрения мистики, которая представляет собой, по его словам, "работу с тонкими энергиями". Поскольку в наш "век раздора" — так называемая эпоха Кали-юга — трудно найти гуру или духовного наставника, Юлий Котов идёт по этому Пути самостоятельно, изучая труды по духовным практикам.

Идея переселения душ, отвергаемая христианством и исламом (за некоторыми исключениями), нашла сторонников не только среди язычников, но и у адептов такой мировой религии, как буддизм. Разделяли эту веру такие древнегреческие философы Пифагор, Сократ и Платон, а среди более поздних мыслителей — Артур Шопенгауэр. Древние даосы и учителя дзен с пониманием относились к подобной трансформации, как и гении мировой культуры — Лев Толстой и Матисс. Как к переселению душ относятся современные экстрасенсы?

Юлий Котов считает, что людям трудно поверить в реинкарнацию во многом из-за страха смерти и отождествления себя только со своим смертным телом.

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