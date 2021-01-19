В РПЦ ожидают покаяния бывшего схиигумена Сергия

В будущем бывший схиигумен Сергий, который был отлучён от церкви, должен покаяться и встать на путь исправления. Такую надежду выразили в РПЦ.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.