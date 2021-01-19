В будущем бывший схиигумен Сергий, который был отлучён от церкви, должен покаяться и встать на путь исправления. Такую надежду выразили в РПЦ.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.
"Бывший схиигумен Сергий более не является членом Церкви. Но это не исключает возможности келейно молиться о его вразумлении для тех, кто его знал. Нет ничего радостнее для Бога, чем раскаяние грешника. Поэтому, по-прежнему, Церковь ждет и надеется на исправление отпавших", — пояснил представитель РПЦ.
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