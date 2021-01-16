В РПЦ посоветовали не купаться в проруби из-за COVID-19

Православным россиянам посоветовали в текущем году не купаться в проруби из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая была вызвана распространением коронавируса.

С такой рекомендацией к верующим обратился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.