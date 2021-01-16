Православным россиянам посоветовали в текущем году не купаться в проруби из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая была вызвана распространением коронавируса.
С такой рекомендацией к верующим обратился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", — пояснил священнослужитель.
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