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В РПЦ посоветовали не купаться в проруби из-за COVID-19

Религия » Религии России » Православие

Православным россиянам посоветовали в текущем году не купаться в проруби из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая была вызвана распространением коронавируса.

С такой рекомендацией к верующим обратился глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", — пояснил священнослужитель.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Ольга Гуманова
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