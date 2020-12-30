Как правильно изгонять бесов

30 декабря в 12:00 (мск) протоиерей Андрей Спиридонов, клирик храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, объясняет, почему не стоит самим заниматься изгнанием бесов.

Занимаются ли священнослужители экзорцизмом в наше время? Кто и как проводит (говоря в просторечии) отчитку? Чем может обернуться самовольное вмешательство в процесс изгнания злых духов?

В Евангелии от Матфея сказано, как Господь Иисус Христос изгонял бесов в стране Гергесинской. На берегу Галилейского моря, в окрестностях Гадары Спасителя "встретили двое бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые". Почему бесноватые жили в гробах? Могут ли живым причинить вред мёртвые? Считаются ли привидения бесами? Предполагает ли Церковь существование инкубов и суккубов?

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