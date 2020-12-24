Католическая церковь извинилась за сожжение ведьм в Германии

Католическая церковь немецкого города Эйхштет принесла извинения за охоту и сжигание "ведьм", которые произошли в Германии между XV и XVIII веками.

Об этом сообщает The Independent.

Местный епископ Грегор Мария Ханке упомянул об этом историческом событии, произошедшем в Германии, когда погибло около 25 тысяч человек, в основном женщины и дети, назвав его "кровавой раной в истории нашей Церкви".

Также он пообещал поставить мемориальную доску на местном соборе.

Напомним, в Средние века, в основном в Европе, сотни тысяч женщин были сожжены на костре, по обвинениям в колдовстве. Многие перед тем, как взойти на костёр или быть повешенными, были подвергнуты пыткам, чтобы получить от них признания.