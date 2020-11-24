Стремительная цифровизация ущемляет права тех, кто не хочет пользоваться новыми технологиями.

Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, согласия, изменения подходов, если мы не хотим существовать в том, что называют цифровым тоталитаризмом. <…> Существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. Иногда это оставляет подозрение, что, может быть, заинтересанты сознательно не хотят регулирования, устанавливать ограничения в сфере высоких технологий", — пояснил представитель РПЦ.